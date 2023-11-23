العالم اليوم - تباين بأداء مؤشرات الأسواق في المنطقة وسط تراجع لأسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسواق في المنطقة، وسط تراجع شهدته أسعار النفط في التداولات، الخميس.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 1.20 بالمئة ليصل إلى مستوى 80.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.41 بالمئة، ليصل إلى 76 دولارا للبرميل.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة في جلسة الخميس، ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 بالمئة، كما تراجع سهم شركة معادن بنسبة 2.24 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة إلى مستوى 3984.99 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.008 بالمئة إلى مستوى 9533 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.14 بالمئة، بواقع 14.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,208.5 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، واصلت مؤشرات بورصة مصر ارتفاعها، وصعد مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.96 بالمئة، ليصل إلى مستوى 25519 نقطة.