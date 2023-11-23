العالم اليوم - القصف الإسرائيلي على غزة.. حصيلة جديدة لعدد الضحايا

انتم الان تتابعون خبر القصف الإسرائيلي على غزة.. حصيلة جديدة لعدد الضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أعلنت حكومة حركة حماس، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر، ليصل إلى 14854 شخصا.

وأوضحت الحركة أن من بين القتلى 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص.

وتأتي هذه الحصيلة قبل ساعات من دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأكدت قطر وحركة حماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه "سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال".

وأضافت: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

وتابعت: "سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة".