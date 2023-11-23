14854 شهيداً و36 ألف مصاب في غزة

14854 شهيداً و36 ألف مصاب في غزةارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 14854 شهيداً، بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4000 امرأة، وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي لليوم الثامن والأربعين على تواصل العدوان، إن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1400 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 36000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأكد أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 65 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة في غزة 103، و266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة، وفق المكتب الحكومي الذي أضاف أن عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً بلغ 88 مسجداً، وأن عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً بلغ 174 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغ 46000 وحدة سكنية، إضافة إلى 234000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.

وبين أن 26 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي إضافة إلى 55 مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.