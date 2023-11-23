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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حكومة حركة حماس يوم الخميس عن زيادة في عدد الوفيات في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي منذ اندلاع النزاع في السابع من أكتوبر، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 14،854 شخصًا.

وأوضحت الحركة أن الفئات الضحية تشمل 6،150 طفلًا وأكثر من 4،000 امرأة، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 36،000 شخص.

تأتي هذه التطورات الحادثة قليلة ساعات قبل بدء تنفيذ اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل.

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أكدت دولة قطر وحركة حماس يوم الخميس أن اتفاق الهدنة سيبدأ تنفيذه في الساعة السابعة صباح يوم الجمعة.

عاجل|الأحداث الأخيرة في قطاع غزة ترافقها تزايد في حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي

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إطلاق سراح 50 رهينة على مدى 4 أيام

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة على مدى 4 أيام، حيث يكون يوم الافراج الأول مخصصًا لتحرير 13 امرأة وطفلًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين نحو الساعة الرابعة مساء يوم الجمعة.

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وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه خلال الفترة البالغة أربعة أيام، ستتم مراجعة المعلومات المتعلقة بالرهائن الباقين، بهدف النظر في إمكانية تحقيق إطلاق سراح عدد أكبر، مما يعني تمديد فترة الهدنة.