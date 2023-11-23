نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محللون يتوقعون تراجعا كارثيا لمستويات المعيشة في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقف البريطانيون أمام خطر تدهور مستويات المعيشة بصورة كارثية، بالرغم من الخطة المالية للإنعاش الاقتصادي التي وضعها المستشار البريطاني جيريمي هانت للأشهر الستة المقبلة.

فقد قدم وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء للحكومة الخطة المالية للأشهر الستة المقبلة. وتضمنت زيادة المعاشات التقاعدية وتفضيلات اجتماعية للفقراء، وتخفيض الاشتراكات الإلزامية في نظام التأمين الوطني، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للشركات، وستدخل الخطة حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2024.

ويشير تقرير نشره مركز التحليلات "Resolution Foundation" إلى أن الإجراءات المعلنة التي تتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 10 مليارات جنيه يقابلها زيادات بنحو 90 مليار جنيه بدأت بالتزامن مع تنظيم الانتخابات البرلمانية 2019.

ويتوقع معدو التقرير انخفاض ​​الدخل الحقيقي لكل فرد من أفراد الأسرة بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2024.

وبحسب المحللين، سيؤدي هذا لرقم قياسي جديد سلبي لمستويات المعيشة، في حين أن البرلمان الحالي في طريقه ليكون أول برلمان يعايش انخفاض الدخل الحقيقي للأسر بنسبة 3.1 بالمئة (من ديسمبر 2019 حتى يناير 2025)، وهذا سيؤدي لإفقار الأسر بمعدل ​​1900 جنيه استرليني.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة للبرلمان البريطاني قبل يناير 2025.

بعد انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا. في المقابل أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي بريطانيا تحديدا، انعكس ارتفاع تكاليف المعيشة سلبا على ملايين الأسر.