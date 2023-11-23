الملك عبد الله ردا على محاولات تهجير الفلسطينيين: الأردن تقف مع مصر في حندق واحد

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أحمد جودة - القاهرة - علق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأكد أن بلاده تقف إلى جانب مصر في خندق واحد.

وكتب العاهل الأردني في صفحته على منصة "إكس": الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

وقال الرئيس المصري، في كلمة اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة لفرض واقع جديد بتصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

وشدد السيسي على أنه لا سبيل لتهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، معتبرا ذلك خطا أحمر "لن نقبل به ولن نسمح له".

والتقى الرئيس المصري مع العاهل الأردني في القاهرة أمس الأربعاء، في قمة طارئة بين الزعيمين أكدا خلالها على ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء.

وأعلنت قطر عن دخول هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام في قطاع غزة بدءا من الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة.