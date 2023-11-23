العالم اليوم - قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب 93 في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا، يوم الخميس.

ولجأ آلاف النازحين في شمال قطاع غزة إلى المدرسة التي تعرضت لغارة إسرائيلية، حسبما نقلت "فرانس برس" عن مصدر طبي في مستشفى العودة لم يكشف عن اسمه.

وقال المصدر: "27 قتيلا وإصابة 93 حتى اللحظة في مدرسة أبو حسين في جباليا عقب قصف إسرائيلي استهدف المدرسة".

وأعلنت حركة حماس، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل في 7 من أكتوبر، ليصل إلى 14854 شخصا.

وأوضحت الحركة أن من بين القتلى 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، كما أصيب 36 ألف شخص.

وتأتي هذه الحصيلة قبل ساعات من دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأكدت قطر وحركة حماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.