نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | بلومبرغ عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب تكلف 270 مليون دولار يوميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة، 270 مليون دولار يوميا، وفقًا لأحدث تقرير أصدرته وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، والذي كشف بدوره عن أن الحرب على غزة تُكلّف 270 مليون دولار يوميًا، في حين تستمر هذه الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي ما اطلعت عليه، حيث نقلت الوكالة عن شركة استشارات مالية إسرائيلية، قولها إنّه "من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي تكلفة الحرب وتتكفل الولايات المتحدة الأمريكية بالباقي".

270 مليون دولار تكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة يوميًا

ولفتت إلى أنّ "التقديرات المالية الإسرائيلية تشير إلى أن الحكومة ستضطر للاقتراض من أجل تمويل الحرب التي تكلف خزينة الاحتلال 270 مليون دولار يوميًا".

ولفتت إلى أم التكنوقراط الإسرائيليين، الذي يطلق على نفسه اسم "المدير المالي للحكومة"، قام بمسح ساحة المعركة مع الحرب ضد حماس منذ ما يقرب من سبعة أسابيع، فإنه يرى دفتر حسابات يحتوي على مليارات الديون المتراكمة.

عجز الميزانية الإسرائيلية

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن عجز الموازنة، بينما أرجعت وزارة المالية الإسرائيلية العجز في الميزانية إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 بالمئة الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار شيكل، وفي أكتوبر من العام الماضي عند 3.1 مليار شيكل، ما يمثل زيادة في العجز بأكثر من 7 أضعاف.

وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرج" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.

وتوقع بنك "جي بي مورجان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.

استلام قائمة أسماء أولية للمحتجزين لدى حماس

وفي سياق متصل، أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل، استلام قائمة أسماء أولية للمحتجزين لدى حماس، الين سيتم إطلاق سراحهم بداية من غد.

وأضاف مكتب نتنياهو حسب بيان، نشره عبر موقع إكس مساء اليوم الخميس، أن الجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المحتجزين.

من جهته، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة اليوم الجمعة.

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