نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة: الأغاني الشبابية حققت لكوريا 33 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت عروض ليالي السينما الكورية، والتي تأتي برعاية السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري في القاهرة، حيث تم عرض فيلم الارتداد وهو فيلم درامي من إخراج جانج هانج جون، وهو ممثل ومخرج ومؤلف سينمائي وتليفزيوني.

وقال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، في بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه على الرغم من أن صعود السينما الكورية جاء قبل ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمن أو حتى في الآونة الأخيرة، إلا أنها تركت بصمة عميقة في نفوس الكثيرين حول العالم.

وأضاف أن انتشار الأفلام الكورية ومعها الدراما وموسيقى الكي بوب أسهم بقوة في ترسيخ مكانة كوريا الجنوبية في مشهد الفنون العالمية، ولا سيما بعد فوز فيلم باراسايت بأربع جوائز أوسكار والشهرة المدوية التي حققها مسلسل الحبار، فضلًا عن فريق "بي تي إس" الذي حقق فوائد اقتصادية لكوريا الجنوبية تصل إلى 32.6 مليار دولار خلال العقد الماضي.

وتدور أحداث فيلم الارتداد وهو مستوحى من قصة حقيقية حول "يانج هون" موظف حكومي ولاعب كرة سلة سابق، يتم اختياره ليكون مدرب كرة سلة لفريق مدرسة بوسان جونجانج الثانوية، الذي مني بخسائر كبيرة وبات في أضعف حالاته.

ويعتزم يانج هون إعادة بناء الفريق من جديد، مستلهمًا الإنجاز الذي حققه خلال شبابه عندما فاز بجائزة أفضل لاعب. وبالفعل ينجح في استعادة لياقة ومهارات أعضاء الفريق اعتمادًا على خبراته السابقة ليحوز الفريق الفوز في نهاية المطاف.

وتعرض ليالي السينما الكورية اليوم فيلم صانع الملوك في الرابعة عصرًا وفيلم مخطوطة السمك في السابعة مسًاء في سينما فوكس، سيتي سنتر ألماظة، ومن المقرر أن تنتقل عروض ليالي السينما الكورية إلى الإسكندرية غدًا في سينما رنيسانس سان ستيفانو.

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