نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة الفلسطينية": الاحتلال يضع كل الموجودين بالمستشفى الإندونيسي في دائرة الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، لافتًا إلى أن الاحتلال يضع كل الموجودين بالمستشفى في دائرة الموت.

وأضاف القدرة في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما يحدث في المستشفى استكمال للجريمة التي بدأها الاحتلال قبل 3 أيام من محاصرة المستشفى وارتكاب مجزرة بداخلها راح ضحيتها 16 جريحا ومرافقا ولا زال 65 جثة لشهداء موجودين داخل هذا المستشفى.

وتابع، أن الاحتلال استهدف من هربوا مِن داخل المستشفى قبل 3 أيام، مشيرًا إلى أن العدو يريد إكمال السلسلة الإجرامية التي يقوم بها من أجل إرباك وإجرام الموجودين في المستشفى، حيث يوجد به من 200 إلى 250 شخص تقريبا.

وأكد، أن المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة، كما يعمل على إخلاء المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قسريا.