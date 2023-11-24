عاجل|الهدنة بين حماس وإسرائيل تبدأ صباح اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - في بداية صباح اليوم، يشهد العالم الاهتمام المتزايد بكل ما يتعلق بالهدنة في قطاع غزة. يعد القضاء على التوترات والعنف في هذه المنطقة أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

تتمثل الهدنة في توقف مؤقت للأعمال العدائية بين الأطراف المعنية، وتمثل خطوة نحو تحقيق التسوية والسلام.

تعتبر غزة مكانًا لتوترات طويلة الأمد، حيث يشهد السكان هناك تأثيرات مدمرة للنزاع المستمر. يعكس اتفاق الهدنة جهودًا دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار وإيجاد حلًا للصراع.

يتضمن التوقف عن إطلاق النار والأعمال العدائية جهودًا مكثفة للتفاوض والتوصل إلى تسوية دائمة.

الهدنة بين إسرائيل وحماس

تبدأ اليوم، يوم الجمعة، الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غزة المحلي، أي الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش.

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الهدنة ستتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

أفاد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مساعدات إضافية ستبدأ في التدفق إلى قطاع غزة، وسيتم الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم نساء مسنات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش (الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للرهائن المفرج عنهم إلى 50 في غضون الأيام الأربعة القادمة.

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال تصريح للصحفيين، إنه من المتوقع إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "أملنا الرئيسي هو أن تشكل هذه الهدنة الإنسانية فرصة للجميع للبدء في جهود أكبر نحو تحقيق هدنة دائمة"، وفقًا لتقرير وكالة "رويترز".

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الأنصاري في تصريحه الأخير

أكد ماجد الأنصاري على الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في سياق الهدنة، حيث تم تسليم قائمة بأسماء المدنيين الذين سيتم إفراجهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

يتوقع إطلاق 50 رهينة خلال أربعة أيام، وسيكون اليوم الأول مخصصًا لإطلاق 13 امرأة وطفلًا.

تمت مراحل مكثفة من الاتصالات لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال، مع التركيز على ضمان وصول الرهائن بشكل آمن إلى وجهتهم النهائية.

خلال فترة الأربعة أيام، ستتم جمع المعلومات حول باقي الرهائن للنظر في إمكانية إطلاق عدد أكبر منهم، مما قد يؤدي إلى تمديد الهدنة للفترة الزمنية المطلوبة.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل هامة أثناء الهدنة

عاجل|الهدنة بين حماس وإسرائيل تبدأ صباح اليوم

أفصح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تحركات القوات الإسرائيلية عند بدء تنفيذ اتفاق الهدنة مع "حماس". في منشور له على حسابه في "تويتر"، وصف أدرعي هذه المعلومات بأنها "هامة"، وكشف التفاصيل التالية:

1. ستتمركز القوات الإسرائيلية في المناطق غير المكتظة بالسكان وستواصل التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.

2. لن يُسمح بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله، بل سيُسمح فقط بالتنقل من الشمال إلى الجنوب.

3. لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله.

تأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ الهدنة وتعزيز إجراءات الأمان والتنسيق اللوجستي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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دور مصر في الهدنة بين حماس وإسرائيل:

عاجل|الهدنة بين حماس وإسرائيل تبدأ صباح اليوم

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أشار اليوم الجمعة، إلى تفاصيل هامة تتعلق باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس. وأكد ضياء رشوان على النقاط التالية:

1. في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر من السولار وأربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة.

2. سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يوما.

3. بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبال مجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة لعلاجهم في الأراضي المصرية.

4. سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.

5. للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بناءً على رغبتهم.

حماس وتفاصيل الهدنة

عاجل|الهدنة بين حماس وإسرائيل تبدأ صباح اليوم

أشارت "حماس" في بيان صدر يوم الخميس إلى تفاصيل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ. وفيما يلي أبرز ما ورد في بيان الحركة:

1. تسري الهدنة لمدة 4 أيام اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وترافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

2. خلال هذه الفترة، سيتم الإفراج يوميًا عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون سن 19، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال.

3. سيتم يوميًا إدخال 200 شاحنة تحمل مواد إغاثية وطبية، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال فترة الهدنة.

4. سيتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق فوق غزة لمدة 6 ساعات يوميًا خلال الهدنة، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا.

يذكر أن إسرائيل قامت بقصف مدمر على غزة بعد اقتحام مسلحين من حماس السياج الحدودي في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى وفاة حوالى 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 14 ألف شخص في غزة، بينهم نحو 6000 طفل، وفقًا للمسؤولين في القطاع.