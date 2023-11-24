نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بدء إدخال كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء الحرب في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها عن بدء إدخال كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وكانت قبل قليل أشارت الشبكة إلى دخول شاحنات الوقود إلى معبر رفح مع بدء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

هدنة مؤقتة

وكانت قد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخانيونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم، بعد 48 يوما متواصلا من القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث تستمر الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام.

انسحاب الطيران الإسرائيلي

وانسحب الطيران الحربي الإسرائيلي من مناطق قطاع غزة الجنوبية، فيما بدأت عملية دخول شاحنات الوقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.

وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.