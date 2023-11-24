نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بدء الهدنة المؤقتة.. جيش الاحتلال يعلن شمال غزة منطقة حرب خطيرة يمنع التجول فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن منطقة شمال قطاع غزة "منطقة حرب خطيرة"، يمنع التجول فيها.

وأضاف المتحدث: "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط".

وتابع: "القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها. قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".

وأشار أدرعي إلى أن "الحرب لم تنته بعد. فتعليق النيران لأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأضاف: "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها. من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع"، مؤكدا على أنه: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.