العالم اليوم - فيديو.. بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - أظهرت لقطات تليفزيونية دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر، الجمعة، بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب على شاحنتين مقدمتين من منظمات مصرية "نتشارك من أجل الإنسانية".

وفي السياق، أفاد مراسل دوت الخليج بأن قافلة الشاحنات التي تحمل على متنها المستشفى الميداني الإماراتي تستعد للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مع بدء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح أن المستشفى الميداني الإماراتي يتوقع أن يتم افتتاحه في رفح الفلسطينية في غضون أسبوع.

وأضاف: "سيتم نقل المستشفى الميداني من العريش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري على 3 مراحل في غضون الأيام القليلة القادمة".

وأشار مراسلنا إلى أن هناك فريقا طبيا إماراتيا سيتولى الإشراف على المستشفى الميداني وحالة المصابين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

تفاصيل الهدنة في غزة

تسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

وشنت إسرائيل قصفها المدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بالقطاع.