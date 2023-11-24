نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يستولي على زورق مسيّر انتحاري أوكراني من طراز "ماغورا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عثر جنود الجيش الروسي على الشاطئ الغربي لشبه جزيرة القرم، على زورق "ماغورا في – 5" المسيّر الانتحاري الأوكراني، بحالة تقنية جيدة.

ويبدو أن الزورق ينتمي إلى مجموعة الزوارق الانتحارية الأربعة التي حاول بها الجيش الأوكراني في ليلة 22 نوفمبر الجاري، شن الهجوم على سفن الأسطول البحري الروسي.

وبناء على صور فوتوغرافية نشرتها الشبكات الاجتماعية، فإن الزورق فُقد بعد تعطل مركز القيادة، ولم يتمكن من استقبال الإشارات اللاسلكية من مشغّله. ولم يؤد الحادث إلى انفجار عبوته الناسفة، فقذف البحر به إلى الشاطئ دون حدوث أضرار واضحة.

يذكر أن طول الزورق الانتحاري من هذا النوع يبلغ 5.5 متر، عرضه 1.5 متر، ارتفاعه فوق منسوب البحر 50 سنتيمترا، ما يمنع أحيانا من اكتشافه بصريا. وبمقدور الزورق أن يقطع مسافة 450 ميلا بحريا (ما يعادل 833 كيلومترا) بسرعة 48 عقدة بحرية (نحو 90 كلم/ساعة). ويمكن أن يحمل الزورق 320 كيلوغرام من المتفجرات أو غيرها من الحمولة.

ويتم تزويد الدرون البحري "ماغورا في – 5" بمستشعر الأشعة تحت الحمراء للكشف البعيد ومجموعة من كاميرات الفيديو وهوائيات الاتصال الهوائي الواسعة النطاق، ولا شك أن المهندسين العسكريين الروس سيدرسون كل ما يتعلق بأسرار تلك الأجهزة الدقيقة، الأمر الذي سيشكل صعوبات مستقبلا على الأسطول الأوكراني في استخدام المسيرات البحرية.