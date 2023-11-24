نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري يرجح زيارة ماسك لإسرائيل الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يزور رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إسرائيل الأسبوع المقبل، ويلتقي الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورجحت القناة أن "يزور ماسك مستوطنات جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، والتي تعرضت لأضرار جسيمة بسبب غزو حماس في 7 أكتوبرط.

وتحدث الملياردير الأمريكي ومالك شبكة التواصل الاجتماعي X مرارا وتكرارا علنا عن الصراع في الشرق الأوسط والوضع في قطاع غزة.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك إلى المنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في قطاع غزة إلا أنه وبعد انتقادات إسرائيلية تراجع ماسك وقال إنه لم تحاول أي محطة فضائية تابعة لستارلينك الاتصال من قطاع غزة.

كما وعد رجل الأعمال أيضا بالتبرع بالدخل من شبكته الاجتماعية X من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين