العالم اليوم - الإمارات.. إطلاق خط جديد لمترو دبي بتكلفة 5 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر الإمارات.. إطلاق خط جديد لمترو دبي بتكلفة 5 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - أطلقت إمارة دبي، الجمعة، خط جديد للمترو بطول 30 كيلو متر، بتكلفة تبلغ 18 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، ليغطي مناطق يصل عدد سكانها إلى مليون نسمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على منصة إكس، إن دبي اعتمدت أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام بالإمارة.

وأضاف أن "مسار الخط الأزرق لمترو دبي"، سيكون نصفه تحت الأرض بأعماق تصل إلى 70 مترا، وسيمر بمناطق مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الخط الجديد سنقل 320 ألف راكب جديد يوميا.

وأشار إلى أن ملياري شخص استخدموا مترو دبي منذ إطلاقه في عام 2009. وقال إن مليارات من البشر سيستخدمونه لعقود قادمه.