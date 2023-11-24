نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شهيدان و7 إصابات برصاص جيش الاحتلال عند حاجز نتساريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها عن سقوط شهدين وحدوث 7 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز نتساريم.

وكان قد تم تسجيل أول إصابات منذ بدء الهدنة بنار قناصة، تعرّض لها فلسطينيون عائدون إلى شمال غزة على مفترق منتجع النور.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هدد بإطلاق النار على كل من يتقدم تجاه قواته المتمركزة في بلدة بيت حانون، في الوقت الذي يتجه فيه آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضح أنه تم نقل 3 مصابين بالرصاص من حاجز نيتساريم إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، وهم من النازحين اللذين حاولو العودة من جنوب القطاع إلى الشمال.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.