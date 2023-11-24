العالم اليوم - 8 شاحنات وقود وغاز طهي تدخل قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - بموجب الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، دخلت 4 شاحنات وقود ومثلها غاز طهي إلى قطاع غزة، صباح الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دخلت الشاحنات إلى جنوبي قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لصالح الأمم المتحدة.

وقال الصحيفة إن التسليم يتم "بموافقة المستوى السياسي، في إطار الهدنة والجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة، بوساطة قطر ومصر".

وأضافت أن "الوقود وغاز الطهي مخصصان لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".