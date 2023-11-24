العالم اليوم - السيسي: مسار حل الدولتين استنفد ولم يحقق شيئا

انتم الان تتابعون خبر السيسي: مسار حل الدولتين استنفد ولم يحقق شيئا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، إن "مسار حل الدولتين فكرة استنفدت"، داعيا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأكد الرئيس المصري لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة أن "مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب".

وشدد السيسي على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال السيسي في منشور على "فيسبوك": "أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين".