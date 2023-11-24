العالم اليوم - بالفيديو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين أمام منزل رئيس "أيباك"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجا صاخبا أمام منزل لرئيس لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، ووصفوه بأنه "قاتل أطفال".

وحسب لقطات فيديو منتشرة على منصة "إكس"، أشعل المتظاهرون قنابل دخان أمام منزل مايكل توتشين في لوس أنجلوس، المخصص لقضاء العطلات. وسكب المتظاهرون طلاء أحمر خارج المنزل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ولجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية تعد أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأميركي لصالح إسرائيل.

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