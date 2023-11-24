نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شاهد عيان لـ "دوت الخليج": الوضع مرعب جدا والصهاينة يقصفونا بالبراميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "يقصفونا بالبراميل وكل يوم أصعب من اللي قبله"، هكذا بدأت الدكتورة إلهام شمالي باحثة في الشان الاسرائيلي وعضو المركز القومي للبحوث وأحد مواطني قطاع غزة والذين تم تهجيرهم بالإجبار نحو الجنوب تصريحاتها كشاهد عيان على العدوان الإسرائيلي الغاشم والمجازر التي تحدث في فلسطين.

الوضع مرعب



وعند محاولة التواصل مع الباحثة الفلسطينية لمعرفه تطورات الأوضاع، فقالت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":الحمد لله رب العالمين كل يوم اصعب من إلى قبله، ومقومات الحياة صعب توفيرها".

وأضافت "شمالي":"نوعية الصورايخ اختلفت عما قبل أسبوعين وذلك من أصوات الانفجارات وطريقة التدمير

والحرق للبيوت والشهداء وتدمير أحياء كاملة".

واستطردت في تصريحاتها: "الوضع مرعب جدا وقصف متواصل"، وعند سؤالها عن استهداف الجيش المحتل لقتل الأطفال فأكدت على الأمر قائلة: "طبعا هذا جزء من العقيدة الاسرائيلي، فأكثر من الثلث الأطفال من الشهداء ولو أراد عدم ايقاع شهداء من الاطفال".

لطلب الاخلاء أو قصف صاروخ تحذيري"

وتابعت:" ما يتم قصف بالبراميل ولا تدمر البيت المستهدفة ولكن حي كامل وضربوا كل مكان ممكن يكون فيه كهرباء

لرفع المياه وشحن الهواتف للتواصل أو ايجاد وسيلة انارة في الليل المظلم".

هدنة مؤقتة



وكانت قد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أن آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخانيونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم، بعد 48 يوما متواصلا من القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث تستمر الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام.