العالم اليوم - حماس: ملتزمون بالهدنة طالما التزمت بها إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الجمعة، أن الحركة ملتزمة بالهدنة وصفقة تبادل الأسرى "طالما أن إسرائيل ملتزمة بذلك".

وبدأ وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، صباح الجمعة، كجزء من اتفاق ساعدت قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إليه.

ويتضمن الاتفاق أيضا إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس، في مقابل تحرير أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، على مدار أيام الهدنة الأربعة.