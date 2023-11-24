العالم اليوم - رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: الكرة في ملعب إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 04:21 مساءً - اعتبر رئيس هيئة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية قدورة فارس، الجمعة، أن "الكرة في ملعب إسرائيل بعد أن أظهر العالم رغبته في إنهاء الحرب".

وذكر قدورة فارس، في حوار مع قناة "دوت الخليج"، تزامنا مع بدء الهدنة في قطاع غزة. تبادل الأسرى بند من بنود الاتفاق، وبالتالي هي ليست صفقة تقليدية نمطية، أي أسرى مقابل أسرى.

هناك عناصر في غاية الأهمية، مثل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

هذه الصفقة قد تساهم في خلق بيئة مختلفة عن بيئة الحرب.

المشمولون في الصفقة هم أطفال ونساء وهو تطور مهم.

الكرة في ملعب إسرائيل بعد أن أظهر العالم رغبته في إنهاء الحرب. أرجو أن تنجح جهود العالم في مواجهة إسرائيل.

حملة الاعتقالات في الضفة جزء من حملة الانتقام الإسرائيلي.

نأمل أن تتواصل جهود الوساطة العربية حقنا للدماء.

الشعب الفلسطيني شعب صامد وثابت ومتمسك بحقوقه.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين: الكرة في ملعب إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة