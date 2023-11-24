العالم اليوم - أسواق الإمارات باللون الأخضر.. وصعود قوي لبورصة مصر في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر أسواق الإمارات باللون الأخضر.. وصعود قوي لبورصة مصر في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 04:21 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم في أسواق الإمارات، الجمعة مدعومة باستقرار أسعار النفط والهدنة المعلنة التي أوقفت التصعيد في غزة بشكل مؤقت.

وسجل النفط أول مكاسب أسبوعية له في خمسة أسابيع مدعوما ببعض التوقعات بأن يخفض المنتجون في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق في عام 2024. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 81.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:49 بتوقيت غرينتش.

وفاجأ تحالف أوبك+ الأسواق يوم الأربعاء بإعلان تأجيل اجتماع وزاري لأربعة أيام ليعقد في 30 نوفمبر بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

في تلك الأثناء، بدء سريان وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة اليوم الجمعة، في أول هدنة خلال الحرب المستمرة منذ 48 يوما، لكن الجانبين حذرا من أن الحرب لم تنته بعد.

وفي دبي، صعد مؤشر الأسهم الرئيسي 0.2 بالمئة على خلفية زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة وارتفاع سهم شركة سالك للتعرفة المرورية بواحد بالمئة تقريبا.

وسجل المؤشر خسارة أسبوعية 0.1 بالمئة بعد مكاسب استمرت لأربعة أسابيع متتالية.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول الذي صعد 0.9 بالمئة وسهم شركة برجيل القابضة الذي قفز بأكثر من سبعة بالمئة.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة في أسبوع بعد مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم في البورصة المصرية بقوة خلال الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 4.66 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 25519.49 نقطة.