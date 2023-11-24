العالم اليوم - مصر تتسلم دفعة رهائن من حماس تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:19 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" أن مصر تسلمت دفعة من الرهائن لدى حركة حماس، الجمعة، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل بموجب الهدنة في قطاع غزة.

وأوضح أن الرهائن وصلوا إلى معبر رفح، حيث يتم التأكد من هوياتهم من قبل الجانب المصري.

وتتألف الدفعة من 13 إسرائيليا في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، إضافة إلى 12 تايلنديا توسطت مصر لإطلاح سراحهم.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد مصدر مقرب من حماس تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وبمجرد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة إلى مصر، سيتم نقلهم إلى قاعدة حتسيريم الجوية جنوبي إسرائيل.