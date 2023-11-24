نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإذاعة الإسرائيلية: الصليب الأحمر يستلم الأسرى الإسرائيليين من معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية، اليوم الجمعة، بأن الصليب الأحمر استلم الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "الإسرائيليون المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح".

وبدأت الهدنة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة حسب ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.

ومن المنتظر الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن في سبيل هذه الخطوة بدأت سجون عوفر والدامون ومجدو، في إسرائيل الاستعداد لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم.