ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات العدو الصهيوني، في مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا.
وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات العدو كانت قد اقتحمت المخيم، وحاصرت المنزل حيث كان يوجد الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.
كما استولت قوات العدو على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.. وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاماً)، متأثراً بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.
وكان الشهيد خير الله، قد أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات العدو لمخيم طولكرم، وتمّ نقله إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطورة حالته، قبل أن يُعلن عن استشهاده اليوم الجمعة.
ومن المقرر تشييع الجثمان الطاهر بعد وصوله من رام الله، والصلاة عليه في مسجد السلام في المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وباستشهاد خير الله، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 43.
وكانت قوات العدو قد اقتحمت مخيم بلاطة قبل يومين، وتصدّت المقاومة بالعبوات الناسفة محلية الصنع للآليات الصهيونية المقتحمة.. وأسفرت الاشتباكات مع قوات العدو عن ارتقاء شهداء وعدد من الإصابات.
ويُذكر أنّ الاشتباكات تتصاعد في الضفة الغربية بين المقاومين وقوات العدو، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزّة في 7 أكتوبر الماضي، حيث آزر الفلسطينيون في الضفة، المقاومة الفلسطينية في القطاع، وشنّوا عملياتٍ ضد قوات العدو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.