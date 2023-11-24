ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43

ارتفاع عدد شهداء طولكرم بالضفة إلى 43أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات العدو الصهيوني، في مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات العدو كانت قد اقتحمت المخيم، وحاصرت المنزل حيث كان يوجد الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.

كما استولت قوات العدو على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.. وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاماً)، متأثراً بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، قد أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات العدو لمخيم طولكرم، وتمّ نقله إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطورة حالته، قبل أن يُعلن عن استشهاده اليوم الجمعة.

ومن المقرر تشييع الجثمان الطاهر بعد وصوله من رام الله، والصلاة عليه في مسجد السلام في المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وباستشهاد خير الله، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر إلى 43.

وكانت قوات العدو قد اقتحمت مخيم بلاطة قبل يومين، وتصدّت المقاومة بالعبوات الناسفة محلية الصنع للآليات الصهيونية المقتحمة.. وأسفرت الاشتباكات مع قوات العدو عن ارتقاء شهداء وعدد من الإصابات.

ويُذكر أنّ الاشتباكات تتصاعد في الضفة الغربية بين المقاومين وقوات العدو، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزّة في 7 أكتوبر الماضي، حيث آزر الفلسطينيون في الضفة، المقاومة الفلسطينية في القطاع، وشنّوا عملياتٍ ضد قوات العدو.