العالم اليوم - الأردن يرسل 3 طائرات مساعدات طبية إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت الهيئة الخيرية في الأردن، الجمعة، تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن اثنتين منها توجهت الجمعة من عمّان إلى مطار العريش في مصر، بينما ستغادر الثالثة السبت.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن إرسال هذه المساعدات "يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبالتنسيق مع مصر".

وأضاف الشبلي في تصريحات صحفية:

تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة والثالثة التي سترسل السبت، 77 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

تسلم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة، وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية.

التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف الضغط على القطاع الصحي، وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية، والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.

الهيئة تكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظرا لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.

منذ بداية الأحداث في القطاع، مجموع الطائرات المرسلة من الأردن إلى غزة، مع هذه الطائرات الثلاث، بلغ 10 طائرات تحمل المواد الغذائية والطبية والأدوية.

الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة، لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

وتستمر الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأردنية في استقبال التبرعات النقدية أو العينية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

يذكر أن الهيئة جمعت أكثر من 17.6 مليون دولار من خلال الحملة التي أطلقتها "لأهلنا في غزة" منذ اندلاع الحرب، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.