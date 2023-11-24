العالم اليوم - إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب "تصريحات حدود غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت إسرائيل، الجمعة، استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين في مؤتمر صحفي على حدود قطاع غزة.

وأعطى وزير الخارجية الإسرائيلي تعليماته باستدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا "لتوبيخهما"، احتجاجا على تصريحات رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا، خلال مؤتمر صحفي من معبر رفح.

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو "يدين بشدة" تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال: "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول"، مضيفا أن "ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية".

كما ذكر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: "يحتاج سكان غزة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، موضحا: "يجب أن يصبح وقف إطلاق النار المؤقت وقفا دائما".

وقال مكتب نتنياهو إن مسؤولي البلدين "لم يحملا حماس كامل المسؤولية عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وذبح مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، وفق التعبير الإسرائيلي.

وتزامنت تصريحات سانشيز ودي كرو مع بدء الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى حماس، بعد صفقة توسطت فيها كل من مصر وقطر وأميركا.