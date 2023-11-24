العالم اليوم - دبي للاستثمارات الحكومية تحول أسهما إلى "دبي القابضة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي من حيث الأصول، الجمعة، أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قد حولت 937.5 مليون من أسهمه إلى "دبي القابضة".

وأفاد بيان لسوق دبي المالي بأن المؤسسة، قد حولت بتاريخ 24 نوفمبر 2023 عن طريق شركة دبي للإيداع 937,500,000 سهما عاديا إلى شركة "دي إتش 7"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، بحسب البيان.

كما أوضح البيان أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك حاليا 40.9 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتم تحويل الأسهم إلى شركة "دي إتش 7"، التي صارت تمتلك 14.8 بالمئة من البنك.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن في شهر يوليو الماضي، أنه حقق أرباحاً تاريخية في النصف الأول من العام الجاري.

قفزت أرباح البنك بنسبة 130 بالمئة إلى 12.3 مليار درهم (حوالي 3.35 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، بدعم من النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.