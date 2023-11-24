العالم اليوم - قطر تؤكد الإفراج عن 39 معتقلا فلسطينييا من سجون إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أكدت قطر، الجمعة، الإفراج عن 39 معتقلا فلسطينيا من سجون إسرائيل، بموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس مؤخرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه تم "الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق".

وفي المقابل، أوضح الأنصاري في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

والمفرج عنهم من جانب حماس هم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.

وأضاف الأنصاري أنه "تم إطلاق سراح عددمن المواطنين التايلانديين خارج نطاق اتفاق التهدئة" بين إسرائيل وحماس.

وأكد أن المفرج عنهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر.