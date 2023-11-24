نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مساء اليوم الحمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

ونشر وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر "الأسيرة المحررة مرح باكير من القدس المحتلة تعانق عائلتها، بعد الإفراج عنها بصفقة المقاومة".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة بدء عملية تستغرق أياما عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما اتفق عليه بين "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية".

وأوضحت أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة".

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.