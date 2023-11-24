العالم اليوم - فيديو.. تحرك حافلة الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر للضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - حصلت "دوت الخليج" على لقطات فيديو، للحافلة التي تحمل 39 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، لنقلهم إلى الضفة الغربية المحتلة، ليل الجمعة.

وكانت قطر أعلنت الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وذكر تلفزيون فلسطين أن المفرج عنهم هم 24 سيدة وفتاة و15 فتى.

وقال مراسل "دوت الخليج"، إن الجيش الإسرائيلي أطلق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الفلسطينيين المحتشدين أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا قرب رام الله، لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.

ويتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إفراج حماس عن 50 رهينة لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الجمعة، بإطلاق حماس 13 رهينة إسرائيلية، إلى جانب 10 تايلنديين وفلبيني واحد شملتهم صفقة منفصلة، مقابل الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا.