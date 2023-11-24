العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع في أسبوع بدعم مكاسب قطاعي الإعلام والتجزئة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - صعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي، الجمعة، ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة لينهي الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.9 بالمئة عند مستوى 459.98 نقطة، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة.

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9 بالمئة، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية بنسبة 1.8 بالمئة.