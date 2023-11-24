نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامات معاداة السامية.. إيلون ماسك يدرس زيارة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يدرس زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، بعد أن سبق اتهامه بـ "معاداة السامية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن ماسك قد يسافر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يزور "كيبوتس بئيري" على الحدود مع قطاع غزة، الذي تعرض لهجوم من جانب حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أنه من المتوقع كذلك أن يلتقي مالك "إكس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وأوضح المصدر أن "زيارة إسرائيل قد تساعد ماسك على تحسين سمعته بعد اتهامه بمعاداة السامية".

اتهامات

ولاحقت اتهامات معاداة السامية إيلون ماسك، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت على منصة "إكس" منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين.

كما رد الملياردير الأميركي على منشور يقول إن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك بالقول: "لقد قلت الحقيقة بالفعل".

ودان البيت الأبيض ما اعتبره "ترويجا بغيضا" لمعاداة السامية من قبل ماسك.

كما قالت المفوضية الأوروبية: "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل منصة (إكس)".

وكان ماسك قد أثار أيضا جدلا كبيرا بعدما أدلى برأيه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قال في مقابلة مع المذيع أليكس فريدمان: "إذا كنت ترتكب إبادة جماعية ضد شعب كامل، فإنك ستترك خلفك كثيرا من الأشخاص الأحياء الذين سيكونون بالتبعية كارهين لإسرائيل".

والثلاثاء أعلن ماسك أن منصة "إكس" ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة، إلى المستشفيات في إسرائيل، والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.