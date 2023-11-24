نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر لعبت دورا حاسما باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "إن إعلان المملكة المتحدة، اليوم، عن تمويل إنساني إضافي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني إلى غزة، تزامنا مع هبوط رحلة المساعدات البريطانية الرابعة في مصر، أمس، يؤكد التزامنا بتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة وخدمة المحتاجين".

وأضاف: “نحن فخورون بمواصلة العمل مع شركائنا المصريين لزيادة وصول المساعدات إلى غزة”، متابعا: لقد لعبت مصر دورًا حاسمًا في التوصل إلى الاتفاق الأخير للسماح بهدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وتسهيل تدفق المساعدات، ومساعدة المملكة المتحدة ودول أخرى على إجلاء مواطنيهم من غزة، ولهذا نشكرهم.

وأردف السفير: أولوياتنا كمصر تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، بما في ذلك الوقود والمياه والأدوية مع حماية المدنيين والمرافق المدنية في غزة، ونحن نواصل حث إسرائيل على فتح المزيد من المعابر الحدودية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وأكد أن وزير الخارجية البريطاني يواصل خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط حث جميع الأطراف على إحراز تقدم بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس، الذي توسطت فيه قطر ومصر، لإتاحة الإفراج عن عدد من الرهائن، ووقف القتال، وضمان الالتزام بالاتفاق بالكامل.

وكان وزير الخارجية البريطاني أعلن تقديم مزيد من التمويل من المملكة المتحدة استجابة للأزمة الإنسانية المتنامية في غزة، مؤكدا ضغطه لأجل السماح بدخول كميات أكبر كثيرا من المساعدات المنقذة للأرواح، بما فيها الإمدادات الطبية والوقود إلى غزة، مشيرا إلى تعهدات المملكة المتحدة مع وصول الطائرة الرابعة من المساعدات الإنسانية البريطانية إلى مصر، بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي للمساعدات لغزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم، أن لقاءاته ستركز على سبل مساعدة الجهود البريطانية في تخفيف الأزمة الإنسانية المتنامية في غزة، وبحث سبل دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، والتطلع إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة، كذلك سيلتقي وزير الخارجية وكالات الإغاثة التي تقدم الدعم الإنساني في غزة بتمويل من المملكة المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف تقدم 30 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية الإضافية التي تدعم شركاء موثوق بهم، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل على الأرض، لتقديم مساعدات منقذة للأرواح لأهالي غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الفلسطينيين التي أعلنتها المملكة المتحدة منذ بدء الأزمة في أكتوبر إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

والتمويل الجديد المعلن عنه اليوم يصادف وصول رابع طائرة بريطانية تحمل مساعدات إنسانية إلى العريش في مصر لنقلها إلى غزة، تحمل 23 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل 4،500 بطانية إلى جانب 4،500 فراش لتوزعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".