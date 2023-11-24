الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياً

الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً فلسطينياًأفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، عن 39 معتقلا فلسطينيا بينهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية بيتونيا.

في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن تسع، من معتقل "المسكوبية".

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 امرأة، و250 طفلاً.