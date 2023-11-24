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أحمد جودة - القاهرة - وصول أضخم قافلة مساعدات إلى غزة يوم الجمعة تعتبر الأكبر منذ السابع من أكتوبر،أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة استقبل "أضخم قافلة مساعدات منذ السابع من أكتوبر الماضي"، وذلك يوم الجمعة، وفقًا لاتفاق الهدنة المبرم مع إسرائيل.

أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه تم "تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع" عبر نقطة الاستقبال التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

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عاجل|وصول أضخم قافلة مساعدات إلى غزة يوم الجمعة تعتبر الأكبر منذ السابع من أكتوبر

وفقًا للبيان، تم التأكيد على أن هذه "أكبر قافلة إنسانية تم استقبالها منذ السابع من أكتوبر"، الذي شهد هجومًا مفاجئًا من قبل حركة حماس على إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق حملة عسكرية غير مسبوقة في قطاع غزة.

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وصول المساعدات من جمهورية مصر العربية لقطاع غزة

وأوضح البيان أن "توجيه 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع تم عبر منفذ رفح".

وأكد البيان إجلاء 21 مريضًا في حالة حرجة من مناطق شمال القطاع، حيث تشهد تركيزًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.