نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT مساء اليوم الجمعة بوصول الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس" إلى قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وصل قبل قليل 22 مواطنا إسرائيليا وأجنبيا إلى قاعدة حتسيريم الجوية، ومن هناك سيُنقلون عما قريب جوا إلى عدد من المستشفيات حيث يلتقون عائلاتهم".

وأضاف: "تم نقل مواطنتين إسرائيليتين إلى المستشفى برا على متن سيارة إسعاف"، مردفا: "ويرافق العائدين، من المواطنين والأجانب، ممثلو هيئة القوى البشرية العسكرية وطواقم طبية من جيش الدفاع الإسرائيلي..كما يرافق ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي عائلاتهم التي تنتظرهم في المستشفيات ويطلعونها على آخر المستجدات بشكل متواصل".

وتابع المتحدث: "وتنتظر حاليا مروحيات سلاح الجو في قاعدة حتسيريم لنقل العائدين إلى المستشفيات".

وأردف: "إن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى والجهاز الطبي على استعداد لمواصلة استقبال المختطفين الآخرين بموجب صفقة التبادل المتفق عليها، إلى جانب استعداد الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمل في قطاع غزة".