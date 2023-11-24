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أحمد جودة - القاهرة - أفادت القوات الإسرائيلية في بيان ليلة الجمعة أنها تستفيد من فترة الهدنة البالغة أربعة أيام مع حركة حماس للتحضير للمرحلة القادمة من عمليتها في قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، في تصريح صحفي دوري أن "خلال فترة الهدنة، سيواصل الجيش الإسرائيلي إكمال استعداداته وتحضيراته للمراحل القادمة من النزاع".

أكد مسؤولون إسرائيليون مرارًا أن الهدنة لا تعني توقفًا لإطلاق النار، مشددين على أن النزاع سيتجدد بعد انتهاء الفترة البالغة أربعة أيام.

في سياق مبكر من يوم الجمعة، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أن الهدنة الحالية تمثل فقط "توقفًا قصيرًا ومؤقتًا"، وأكد أن إسرائيل ستستأنف العمليات بكامل قوتها العسكرية بعد انتهاء هذه الفترة.

وفي تصريحاته أمام نظيره الإيطالي الذي يقوم بزيارة إلى تل أبيب، أدلى غالانت بتلك التصريحات.

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عاجل|إسرائيل: نستفيد من فترة الهدنة للتحضير للمرحلة القادمة في الصراع

تدمير حماس واستعادة الرهائن من غزة إلى إسرائيل

وأضاف غالانت: "سيكون هناك توقف قصير، ثم سنستأنف العمليات بكامل قوتنا العسكرية. لن نتوقف إلا عند تحقيق أهدافنا، وهي تدمير حماس واستعادة الرهائن من غزة إلى إسرائيل هناك 240 رهينة، وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التساهل معه".

بدأ تنفيذ اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل يوم الجمعة، مع توقف القتال وإطلاق سراح حماس 13 إسرائيليًا كانوا محتجزين لديها، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 سجينًا فلسطينيًا.