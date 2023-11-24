العالم اليوم - بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد هدنة غزة

انتم الان تتابعون خبر بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد هدنة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن هناك "فرصا فعلية" لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة وتستمر 4 أيام.

وقال بايدن للصحفيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في ولاية ماساتشوستس، إن "علينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط". وأضاف الرئيس الأميركي أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية". وأوضح أن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين، لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بايدن: هناك فرص فعلية لتمديد هدنة غزة .. في رعاية الله وحفظة