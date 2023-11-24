رئيس وزراء إسبانيا: اللحظة حانت أمام دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن اللحظة حانت أمام دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ودولة إسرائيل.

وأضاف خلال مؤمر صحفي، من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة: «الأمر مهم للغاية، لو أعضاء كثر من الاتحاد الأوروبي يفعلون ذلك تضامنًا مع بعضهم البعض.. وبالنسبة لإسبانيا سيكون لها رأيها الخاص».

من جانبه، شدد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، على أهمية وقف العنف في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة.

ولفت إلى أن «وقف العنف وإطلاق سراح المحتجزين سيساعد بشكل كبير في رفع المعاناة عن الشعب في غزة، وإدخال المساعدات، باعتبارهما أولوية أولى».

وعن إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين، عقب: «بعد ذلك نجلس على طاولة المناقشات، وسيجرى الكثير من التباحث حول ذلك».