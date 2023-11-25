نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرات أمريكية مسيرة تنتهك الأجواء السورية ثلاث مرات خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منع الاشتباك، ثلاث مرات خلال 24 ساعة.

وقال كوليت خلال إحاطة صحفية قدمها الجمعة: خلال الـ 24 ساعة الماضية، “نفذت الولايات المتحدة ثلاث حالات انتهاك لقواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات المسيرة ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي.

وتابع قائلا بالإضافة لما سبق تم تسجيل ستة خروقات في منطقة التنف قامت بها طائرتان من طراز إف 15 وأربع مقاتلات من طراز رافال تابعة لـ”التحالف”.