العالم اليوم - للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر للمرة الرابعة على التوالي.. مؤشرات وول ستريت ترتفع في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - حققت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، لم تشهد تغيرا يذكر.

وجاءت جلسة الجمعة قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 35390.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.13 بالمئة، إلى مستوى 4559.34 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.97 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 14250.85 نقطة.

وفي تداولات الجمعة، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.58 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.72 نقطة أو 0.06 بالمئة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15 نقطة أو 0.11 بالمئة.