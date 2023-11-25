العالم اليوم - روسيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على كييف منذ بداية الحرب

انتم الان تتابعون خبر روسيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على كييف منذ بداية الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن شنت روسيا شنت، صباح السبت، أعنف هجوم بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في العام 2022.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تلغرام: "كانت كييف هي الهدف الرئيسي".

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا أطلقت في المجمل نحو 75 طائرة مسيرة بدون طيار ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي دمر 74 منها.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف"، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 66 هدفاً جوياً فوق العاصمة طوال الصباح.

وأصيب ما لا يقل عن 5 مدنيين في هجوم بالمسيرات استمر لساعات على كييف، ما أدى إلى تضرر العديد من المباني، وفقًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وبدأ الهجوم على كييف في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر على شكل موجات لأكثر من 6 ساعات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيًا و120 مؤسسة، وفقًا لبوبكو.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الكهرباء انقطعت عن 17 ألف شخص في منطقة كييف نتيجة الهجوم، مشيرة إلى تضرر 4 خطوط كهرباء.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام: "أسقط جنودنا معظم المسيرات. لسوء الحظ، ليس كل شيء.. لكننا نواصل العمل على تعزيز دفاعاتنا الجوية وإسقاط المزيد".

بالإضافة إلى كييف، تم استهداف مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكوليف وكيروفوهراد أيضًا.