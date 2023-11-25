العالم اليوم - الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي يستعد لدخول غزة

انتم الان تتابعون خبر الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي يستعد لدخول غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - تستعد الشاحنات التي تنقل الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى 4 شاحنات من المساعدات تنقل نحو ألف طن من المواد الإغاثية، ضمن عملية الفارس الشهم 3.

وأفاد مراسل دوت الخليج بأن المستشفى الميداني الإماراتي يتوقع أن يتم افتتاحه في رفح الفلسطينية في غضون أسبوع. وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات. وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية بأن المستشفى الميداني سيجري عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، وتضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة ، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجزء الثاني من المستشفى الميداني الإماراتي يستعد لدخول غزة .. في رعاية الله وحفظة