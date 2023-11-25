العالم اليوم - الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - انطلقت ظهر اليوم السبت قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات انسانية من رفح، جنوبي قطاع غزة، نحو غزة وشمالها، محملة بالمواد الإغاثية والغذائية ومياه الشرب وأدوية الرعاية الأولية ومستلزمات إسعافيه.

وتعتبر هذه القافلة أكبر قافلة مساعدات تصل إلى غزة والشمال منذ بداية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 50 يوما، حيث تولى الهلال الأحمر الفلسطيني عملية تجهيز ونقل المساعدات الإنسانية من معبر رفح ومن مستودعات الجمعية بمرافقة عدد من مركبات الإسعاف وموظفي ومتطوعي الجمعية.

وستقوم مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إنه تسلم 196 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح أمس.

الأمم المتحدة: 137 شاحنة محملة بالبضائع دخلت إلى غزة

أمس الجمعة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، إن 137 شاحنة محملة بالبضائع أفرغت حمولتها عند نقطة الاستقبال التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، وهي أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف المكتب أن 129 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات تحمل غازا عبرت أيضا إلى غزة.

وكانت مصر قالت أمس الجمعة إنه أثناء الهدنة ستعبر 200 شاحنة معبر رفح يوميا، أي أكثر من مثلي المتوسط في الآونة الأخيرة، ونحو مثلي كمية الوقود (130 ألف لتر)، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح كيف ستتم إدارة هذه الزيادة.