55 قتيلاً في فيضانات الصومال

55 قتيلاً في فيضانات الصومالأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 قتيلاً، بينهم 14 طفلًا.

ونُقل عن مكتب (أوتشا)، القول: إنه اُضطر ما يقرب من 700 ألف شخص إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في أرجاء الصومال، التي سيطر عليها الجفاف لسنوات.

وقدّر المكتب عدد المتضررين بشكل مباشر بنحو 7ر1 مليون شخص.. محذرًا من ارتفاع حاد لحالات الكوليرا في المناطق المغمورة بالمياه حاليًا.

كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، البلد المجاور للصومال.

وتأتي الأمطار الغزيرة بعد انقطاعها مدة خمسة مواسم متتالية وفي أعقاب سنوات جفاف مدمرة.