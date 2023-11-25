55 قتيلاً في فيضانات الصومال
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الليلة الماضية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 قتيلاً، بينهم 14 طفلًا.
ونُقل عن مكتب (أوتشا)، القول: إنه اُضطر ما يقرب من 700 ألف شخص إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في أرجاء الصومال، التي سيطر عليها الجفاف لسنوات.
وقدّر المكتب عدد المتضررين بشكل مباشر بنحو 7ر1 مليون شخص.. محذرًا من ارتفاع حاد لحالات الكوليرا في المناطق المغمورة بالمياه حاليًا.
كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، البلد المجاور للصومال.
وتأتي الأمطار الغزيرة بعد انقطاعها مدة خمسة مواسم متتالية وفي أعقاب سنوات جفاف مدمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 55 قتيلاً في فيضانات الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.