نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الأسير: اعتقال 17 فلسطينيا في الضفة مساء أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا في مناطق الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3160 منذ الـ7 من أكتوبر.

وجاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني: اعتقلت قوات الإسرائيليّة منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت 17 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية، وتركزت عمليات الاعتقال في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، الخليل، قلقيلية، أريحا، والقدس لتصل حصيلة المعتقلين إلى 3160 منذ الـ7 من أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 232 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.